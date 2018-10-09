Названы самые востребованные профессии в России

Больше всего в России требуются специалисты в области здравоохранения, информационных технологий, физкультуры и спорта, образования и науки, а также представители сквозных профессий в промышленности. Именно в этих сферах в стране заявлено больше всего вакансий.

Об этом рассказал директор Ситуационного центра социальной-экономического развития регионов России РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Смелов

В университете разработана система мониторинга соответствия кадровых потребностей работодателей уровню подготовки специалистов. Она отслеживает все вакансии, заявленные в стране, и анализирует требования к соискателям.

22 процента заявленных вакансий — это вакансии для специалистов с образованием уровня бакалавриат. Среди тех, кто требуется с таким образованием почти половина, 46 процентов, приходится на специалистов в сфере информационных технологий. И кстати, им предлагается самая высокая зарплата — в среднем по стране 54 тысячи рублей в месяц. 22 процента — на специалистов в области образования и педагоги.

Среди представителей экономических профессий, самыми востребованными являются бухгалтеры, добавил Павел Смелов.