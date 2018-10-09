ЛДПР предлагает ввести высокие налоги на большое наследство

Фракция ЛДПР предлагает ввести высокие налоги на наследование богатых состояний, сообщил депутат Андрей Андрейченко в ходе «часа заявлений».

По его словам, нужно принимать законы, которые направлены на то, чтобы «латать дыры» в российском бюджете. Например, фракция ЛДПР настаивает на том, чтобы госкомпании выплачивали дивиденды. Все оппозиционные партии предлагают ввести прогрессивную шкалу налогообложения. «А пока богатые в нашей стране становятся богаче, а бедные беднее», — сказал Андрейченко.

Он считает, что 90 процентов населения РФ поддержало бы законопроект о высоком налоге на наследование крупного состояния. Если выше 100 миллионов, то налог должен быть 30 процентов. Только так можно бороться с неравенством, которое в России растёт с каждым днём, уверен Андрей Андрейченко. Он отметил, что по сообщениям СМИ, накопления богатых россиян за границей равняются богатствам внутри страны.