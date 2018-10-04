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Россияне оказались климатическими скептиками
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Опрос: россияне меньше других жителей Европы верят в изменчивость климата 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Россия занимает последнее место в списке европейских стран, жители которых верят в изменения климата. Об этом свидетельствуют данные опроса European Social Survey (ESS).
По результатам исследования, 82,2% россиян верят в то, что климат меняется. Наиболее высокий показатель зафиксирован среди жителей Исландии — 97,7%.
Отмечается, что, по мнению почти 84% жителей России, изменения климата по крайней мере частично обусловлены человеческой деятельностью. Кроме того, около 62% россиян считают, что климатические изменения несут негативные последствия.
Среди стран, наиболее обеспокоенных изменениями климата, лидируют Португалия, Испания и Германия. Так, в Португалии эта проблема тревожит более 50% населения. В то время как в Ирландии, а также в России, Литве, Эстонии и Польше, менее 20% населения выражают беспокойство по поводу изменения климата.
Исследование проводилось в 23 странах в период с августа 2016 года по декабрь 2017 года, всего было опрошено более 44 тыс. человек.
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