Турпоток в Крым превысил 6 млн человек

Крым с начала 2018 года посетили шесть миллионов туристов

С начала 2018 года Республику Крым посетили 6 миллионов 62 тысячи туристов. Это превышает показатели к аналогичной дате 2017 года на 29 процентов, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

Основными причинами роста турпотока называют открытие автомобильной части Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополь . Благодаря столь заметному росту туристического трафика отели и санатории Крыма даже в сентябре хорошо загружены: так, в Саках, здравницы которых славятся своими лечебными программами, загрузка составляет 81 процент, в Феодосии — 51 процент, в городах и селах Большой Ялты — 48 процентов, Алушты — 47 процентов.

При этом около одного миллиона человек (или 16 процентов от общего турпотока) приехали на полуостров через границу с Украиной — это на 17 процентов больше, чем за весь 2017 год.