Турпоток в Крым превысил 6 млн человек

С начала 2018 года Республику Крым посетили 6 миллионов 62 тысячи туристов. Это превышает показатели к аналогичной дате 2017 года на 29 процентов, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма РК.
Основными причинами роста турпотока называют открытие автомобильной части Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополь. Благодаря столь заметному росту туристического трафика отели и санатории Крыма даже в сентябре хорошо загружены: так, в Саках, здравницы которых славятся своими лечебными программами, загрузка составляет 81 процент, в Феодосии — 51 процент, в городах и селах Большой Ялты — 48 процентов, Алушты — 47 процентов.
При этом около одного миллиона человек (или 16 процентов от общего турпотока) приехали на полуостров через границу с Украиной — это на 17 процентов больше, чем за весь 2017 год.
— Впереди еще три месяца самых благоприятных для оздоровления и активного отдыха, впереди череда гастрономических, спортивных и бизнес-мероприятий, новогодние и рождественские праздники, школьные каникулы, — прокомментировал туристическую статистику глава РК Сергей Аксенов. — Многочисленными сервисами онлайн-бронирования Крым признан самым востребованным регионом для осеннего отдыха, крымские курортные города лидируют в сегменте детского отдыха и лечебно-оздоровительного туризма. Все это позволяет нам рассчитывать на ещё более серьезное увеличение турпотока до конца года.