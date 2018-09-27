В РФ собрались популяризировать спорт

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Власти рассчитывают увеличить долю россиян, регулярно занимающихся спортом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Доля россиян, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, к 2024 году должна увеличиться на 18% по сравнению с 2017 годом и составить 55%, сообщила пресс-служба правительства России.
"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом — 55% (рост на 18% к уровню 2017 года)", — говорится в сообщении.
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2024 году составит не менее 25%, в настоящее время этот показатель составляется 5,2%, отметили в пресс-службе.
Доля работников, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности, будет равна 80% к 2024 году, уточнили в пресс-службе.
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