В РФ собрались популяризировать спорт

Власти рассчитывают увеличить долю россиян, регулярно занимающихся спортом

Доля россиян, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, к 2024 году должна увеличиться на 18% по сравнению с 2017 годом и составить 55%, сообщила пресс-служба правительства России

"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом — 55% (рост на 18% к уровню 2017 года)", — говорится в сообщении.

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2024 году составит не менее 25%, в настоящее время этот показатель составляется 5,2%, отметили в пресс-службе.

Доля работников, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности, будет равна 80% к 2024 году, уточнили в пресс-службе.