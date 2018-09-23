Заработки официантов в Германии расстроили россиян

«Это больше, чем зарабатывает среднестатистический россиянин за один год. Официант в Германии зарабатывает за две недели больше, чем россиянин за целый год. ***** (с ума сойти) конечно и очень грустно», — пишет @letokot.
Орешкин говорит, через 6 лет мы их догоним, начнем наверное догонять с количества населения и размера территории— Кондратий Вротенберг (@BladerMetal) 23 сентября 2018 г.
А мне не грустно. За что боролись то и поимели. — Dmitry Tikomirov (@DmitryTikomirov) 23 сентября 2018 г.
Вот как сейчас бахнем оружием, вот как обвалим евро, вот как рубль выведем в статус мировой валюты! И нет, это не кокаин, это многоходовочка— Milan Malishev (@MMalishev) 22 сентября 2018 г.
«Я уж боюсь спросить про заработки сантехников в ФРГ», — добавил @turkmendagz.
Нам официантка там говорила, что за 2 недели 10-15 тыщ делает за счет чаевых. Но туда и попасть непросто, все вакансии расписаны на неск.лет вперед— sergeant_lipka (@sergeant_lipka) 22 сентября 2018 г.
Эти немецкие официанты таскают по десятку здоровых кружек с пивом весь день, я бы сдохла в первый же час)— печенька с вареньем (@spanielboobs) 22 сентября 2018 г.
на окт.фест берут только самых лучших, которые практически без перерыва на еду и сон, 2 недели будут носить по 5 забитых подносов, не пролья ни капли пива. ну кто сможет также, пожалуйста, зарабатывайте— nrmnvsk (@nromanovskayaaa) 23 сентября 2018 г.
Официанты Германии не видели, сколько зарабатывает продавец цветов в РФ с 12 по 14 февраля— тьфунатебя ¯\_ (ツ) _/¯ (@Yuri_go_on) 22 сентября 2018 г.