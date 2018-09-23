Заработки официантов в Германии расстроили россиян

на окт.фест берут только самых лучших, которые практически без перерыва на еду и сон, 2 недели будут носить по 5 забитых подносов, не пролья ни капли пива. ну кто сможет также, пожалуйста, зарабатывайте— nrmnvsk (@nromanovskayaaa) 23 сентября 2018 г.