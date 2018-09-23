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Заработки официантов в ФРГ расстроили россиян
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Россияне узнали о заработке официантов на Октоберфесте и приуныли 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Reuters
В сети обратили внимание на твит немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, в котором говорится, что заработок официантов за две недели фестиваля Октоберфест с учетом чаевых составляет в среднем 5,5 тысячи евро (более 430 тысяч рублей по актуальному курсу).
Некоторые пользователи отметили, что это сопоставимо со средней зарплатой в России за год. Согласно данным Росстата за июль 2018-го, в этом месяце размер реальных доходов (сумма после вычета всех обязательных платежей) на одного человека составил 32,3 тысячи рублей. Исходя из этого показателя можно предположить, что реальный годовой заработок россиян в среднем составляет 387,6 тысячи рублей.
«Это больше, чем зарабатывает среднестатистический россиянин за один год. Официант в Германии зарабатывает за две недели больше, чем россиянин за целый год. ***** (с ума сойти) конечно и очень грустно», — пишет @letokot.
«Я уж боюсь спросить про заработки сантехников в ФРГ», — добавил @turkmendagz.
«Спасибо октоберфесту 1917 года», — намекнул @treugolny_hui.
В то же время другие пользователи отметили, что такие суммы получают только самые квалифицированные официанты.
Несколько юзеров с юмором отнеслись к этой информации, напомнив, что в канун некоторых праздников можно хорошо заработать и в России.
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