Две трети россиян поддержали запрет смартфонов в школах

«Большинство россиян (83%) считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. Три четверти опрошенных (73%) поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий. По мнению 69% наших сограждан, благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах, дети станут лучше учиться», — говорится в сообщении.

Идею одинаково поддерживают как родители школьников (73%), так и те, у кого нет детей школьного возраста (74%). Чаще остальных за поддержку ограничения использования гаджетов в школьных классах высказывались те родители, у чьих детей нет мобильного телефона (81%). При этом 17% респондентов полагают, что никаких изменений от принятия подобных мер не произойдет.

Инициатива ограничить использование телефонов школьниками на уроках поддерживается респондентами всех возрастов и рассматривается ими не как вторжение в личное пространство наших детей, а как способ повысить их концентрацию на учебном процессе.