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В Госдуме прокомментировали результаты опроса о запрете использования гаджетов в школах
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В Госдуме прокомментировали результаты опроса о запрете использования гаджетов в школах 

RT на русском 8 часов назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина в беседе с m24 прокомментировала результаты опроса, согласно которому 73% россиян поддерживают запрет использования гаджетов в школах.
По словам депутата, на практике использование мобильных телефонов в школе в не учебных целях запрещено.
«Гаджеты чаще всего отвлекают детей от учебного процесса, мешают учителю вести урок. Так же, как 25 лет назад было запрещено играть на уроке с «радугой» и «лизунами», сегодня ребёнку не разрешают отвлекаться на телефон», — заявила она.
Вместе с тем, отметила Духанина, иногда учитель может спланировать урок так, что школьникам понадобится использовать мобильные устройства, но это необходимо не каждый урок, и к смартфону, как и к любому другому техническому устройству, следует относиться здраво.
Как считает депутат, если гаджеты создают проблемы на уроках, то школа может провести расширенное собрание педагогов, детей и родителей и выработать подходящие решения.
Ранее сообщалось, что большинство россиян (83%) считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться.
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