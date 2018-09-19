Калининград занял 19 место по уровню экологического благополучия

Калининград занял 19 место из 150 возможных по уровню оценки местных жителей степени экологического благополучия. Опрос опубликован на портале Domofond.ru.

Всего в опросе приняли участие 61 734 человека по всей стране. Было предложено оценить утверждение «В моем городе достаточно зелени и чистый свежий воздух» по шкале от 1 до 10.

Для Калининграда средний балл в 2018 году оказался на уровне 7,3. По сравнению с прошлым годом степень удовлетворенности калининградцев экологическим состоянием города существенно выросла. В ходе опроса выяснилось, что экологическая обстановка в Калининграде, по мнению его жителей, оказалась существенно благополучнее, чем в крупных центрах Сибирского и Уральского федеральных округов.