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Калининград занял 19 место по уровню экологического благополучия
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Калининград занял 19 место по уровню экологического благополучия 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Калининград занял 19 место из 150 возможных по уровню оценки местных жителей степени экологического благополучия. Опрос опубликован на портале Domofond.ru.
Всего в опросе приняли участие 61 734 человека по всей стране. Было предложено оценить утверждение «В моем городе достаточно зелени и чистый свежий воздух» по шкале от 1 до 10.
Для Калининграда средний балл в 2018 году оказался на уровне 7,3. По сравнению с прошлым годом степень удовлетворенности калининградцев экологическим состоянием города существенно выросла. В ходе опроса выяснилось, что экологическая обстановка в Калининграде, по мнению его жителей, оказалась существенно благополучнее, чем в крупных центрах Сибирского и Уральского федеральных округов.
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