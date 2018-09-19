Озеро Якты‐Куль возглавило топ‐3 осенних турпоездок россиян

В начале осени россияне любят по три-пять дней отдыхать на озерах, сообщило ИА Nation News со ссылкой на данные российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В результате проведенного исследования выяснилось, что в топ-3 лидирует башкирское озеро Якты-Куль (Банное). Вторую и третью строчку заняли озера Селигер (Тверская область) и Байкал (Иркутская область и Бурятия).

Россияне приезжают на эти озера на несколько дней, и часто снимают жилье на две семьи. Аренда в сутки стоит от 3,1 до 4,9 тысяч рублей. Самый длительный отдых на озерах зафиксирован в Башкирии.

В мае 2018 года стало известно, что внутренний туризм в России увеличился на 50%. Россияне чаще всего едут в Москву, Санкт-Петербург, Крым, Сочи и по Золотому кольцу.