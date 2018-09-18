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Почти 40,5 тыс. российских туристов отдохнули на Шри-Ланке в январе-августе
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Почти 40,5 тыс. российских туристов отдохнули на Шри-Ланке в январе-августе 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Почти 40,5 тыс. россиян посетили Шри-Ланку в январе-августе 2018 г., что почти на 13% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Согласно официальной статистике Шри-Ланки, с января по август 2018 г. эту страну посетили почти 40,5 тыс. россиян. В этот же период прошлого года на Шри-Ланке побывало 35,9 тыс. отдыхающих из России (прирост на 12,8% в годовом выражении). В августе этого года страну посетили 1,2 тыс. наших сограждан, что на 7,7% превысило показатель августа прошлого года», — говорится в сообщении.
По данным АТОР, в прошлом году Шри-Ланку посетили 59,2 тыс. российских туристов, что на 1,7% больше, чем в 2016 г.
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