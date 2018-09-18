Казань — в топ-3 еще одного туристического рейтинга

Москва. Казань вошла в топ-3 российских городов для осенних путешествий с детьми. Как всегда, популярнее оказались только Санкт-Петербург

На жилье в Казани туристы тратят 2 570 рублей в сутки, пишет tvil.ru. Для сравнения: в Москве — 3 450 рублей, в Питере — 2 290.

В дни ЧМ-2018 в Казани провели опрос среди туристов. 75% респондентов поставили городу 10 баллов из 10. Если учесть тех, кто поставил 8-9 баллов, то довольных было 95%.

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