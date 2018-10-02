В какой валюте хранят сбережения россияне

Россияне рассказали, в какой валюте хранят сбережения

Как выяснили социологи, еще 5% опрошенных хранят накопления в долларах, 3% — в евро, 1% — в другой валюте, а 31% не имеет сбережений.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 сентября среди россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.