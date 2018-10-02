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В какой валюте хранят сбережения россияне
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Россияне рассказали, в какой валюте хранят сбережения 

РИА Новости + ещё 204 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Более половины россиян — 66% — хранят сбережения в рублях, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Как выяснили социологи, еще 5% опрошенных хранят накопления в долларах, 3% — в евро, 1% — в другой валюте, а 31% не имеет сбережений.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 сентября среди россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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