Названы популярные у россиян функции смартфонов

Deloitte: мессенджеры стали самой популярной функцией в смартфонах россиян

Мессенджеры в 2018 году заняли первое место по популярности среди россиян, сместив с первой строчки звонки по сотовой связи, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte "Медиапотребление в России — 2018", которое есть в распоряжении РИА Новости

Абсолютное большинство владельцев смартфонов (93%) использует на них мессенджеры. В России самыми распространенными мессенджерами являются WhatsApp (69%), Viber (57%) и Skype (45%). За год существенно сократилась доля россиян, на смартфонах которых установлен Skype (на 7 п.п.), а также на 5 п.п. снизился индекс его использования.

Лидерами по частоте использования среди мессенджеров являются WhatsApp (58%) и Viber (38%). За год их востребованность увеличилась на 11 п.п. и 5 п.п. соответственно. Также авторы исследования отмечают, что за год увеличилась популярность Telegram: на 8 п.п. выросла доля респондентов, на смартфонах которых он установлен, до 25%, на 3 п.п. увеличился индекс его использования — до 10%.

Мессенджерами чаще стали пользоваться почти половина респондентов, при этом индекс востребованности (разница между долей тех, кто отмечает рост объемов использования и долей тех, кто отмечает сокращение) вырос на 15 п.п. — до плюс 40%. Также респонденты отметили, что стали заметно чаще использовать звонки по интернету (индекс востребованности вырос до плюс 19%), однако этот вид связи по-прежнему уступает по популярности звонкам по сотовой связи. В то же время, востребованность смс-сообщений и видеоигр снижается (до минус 39% и минус 35% соответственно).

"Доля звонков по сотовой связи увеличилась среди мужчин, в то время как у женщин данный функционал в телефоне оказался менее востребован (на 18 п.п. ниже, чем у мужчин). Среди жителей Москвы востребованность звонков по сотовой связи вдвое ниже, чем в среднем по России, при этом выше востребованность звонков, совершаемых через интернет (на 14 п.п.)", — отмечают в Deloitte, добавляя, что в Петербурге, напротив, звонки по сотовой связи более востребованы.

Исследование проводилось в июне 2018 года, выборка, представляет население РФ по полу, возрасту и типу населенного пункта, 8 федеральных округов, 46 субъектов страны, более 250 населенных пунктов.