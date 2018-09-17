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Зарплата учителя английского во Вьетнаме вошла в список самых больших
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Зарплата учителя английского во Вьетнаме вошла в список самых больших 

Вьетнам сегодня 17 сентября 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Это стало известно после опроса, проведенного американской компанией «Go Overseas». Согласно ему, зарплата учителя английского во Вьетнаме составляет от $1 000 до $2 000 в месяц. Для сравнения, средний годовой доход жителя страны — $2 385.
Английский язык является обязательной дисциплиной, начиная с шестого класса вьетнамской школы. В крупных городах его преподают и в начальных классах.
От преподавателей требуется наличие высшего образования и сертификата TEFL. Опыт преподавания приветствуется.
Помимо этого, «Go Overseas» отмечают низкую стоимость проживания во Вьетнаме, наличие шикарных пляжей и всемирно известных достопримечательностей. Это делает страну одним из лучших мест в мире для экспатов.
При этом Вьетнам занимает седьмое место из 19 в Азии по уровню владения языком. Об этом стало известно из опроса швейцарской компании «EF».
На первом месте в списке «Go Overseas» оказались ОАЭ, где учитель английского получает $3 500 — 5 500 в месяц. За ними следуют Япония, Саудовская Аравия, Тайвань, Южная Корея и Китай.
Источник: VnExpress
Перевод: Никита Гребенников
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