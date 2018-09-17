Зарплата учителя английского во Вьетнаме вошла в список самых больших

Это стало известно после опроса, проведенного американской компанией «Go Overseas». Согласно ему, зарплата учителя английского во Вьетнаме составляет от $1 000 до $2 000 в месяц. Для сравнения, средний годовой доход жителя страны — $2 385.

Английский язык является обязательной дисциплиной, начиная с шестого класса вьетнамской школы. В крупных городах его преподают и в начальных классах.

От преподавателей требуется наличие высшего образования и сертификата TEFL. Опыт преподавания приветствуется.

Помимо этого, «Go Overseas» отмечают низкую стоимость проживания во Вьетнаме, наличие шикарных пляжей и всемирно известных достопримечательностей. Это делает страну одним из лучших мест в мире для экспатов.

При этом Вьетнам занимает седьмое место из 19 в Азии по уровню владения языком. Об этом стало известно из опроса швейцарской компании «EF».

На первом месте в списке «Go Overseas» оказались ОАЭ, где учитель английского получает $3 500 — 5 500 в месяц. За ними следуют Япония, Саудовская Аравия, Тайвань, Южная Корея и Китай.

Источник: VnExpress

Перевод: Никита Гребенников