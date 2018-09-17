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Губкинский университет смог оказаться в десятке лучших вузов России по версии рейтинга репутации университетов
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Губкинский университет смог оказаться в десятке лучших вузов России по версии рейтинга репутации университетов 

Вестник района Гагаринский + ещё 1 17 сентября 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Рейтинговым агентством «Эксперт РА» был опубликован новый четвертый выпуск рейтинга репутации вузов по укрупненным направлениям. Университет Нефти и газа имени И. М. Губкина смог занять 9 место в сфере «Технические науки, инжиниринг» и 16 место в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки».
Рейтинг является результатом оценки вузов исключительно на основе интернет-опроса представителей академического и научного сообщества, компаний-работодателей, а также студентов и выпускников за 2016–2018 годы. Количество респондентов превысило 60000 человек. Институты ранжировались по нескольким рейтинговым параметрам: условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями, уровень научно-исследовательской деятельности. В сфере «Технические науки, инжиниринг и технологии» респондентами было отмечено активное вовлечение студентов в научные исследования. Согласно исследованию, в вузах из ТОП-10 рейтинга доля вовлеченных НИОКР студентов в 3,6 раза выше, чем в других университетах из рейтинга 100 лучших вузов RAEX. Также в университетах, входящих в эту группу, высокая доля НИОКР.
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