Губкинский университет смог оказаться в десятке лучших вузов России по версии рейтинга репутации университетов

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» был опубликован новый четвертый выпуск рейтинга репутации вузов по укрупненным направлениям. Университет Нефти и газа имени И. М. Губкина смог занять 9 место в сфере «Технические науки, инжиниринг» и 16 место в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки».

Рейтинг является результатом оценки вузов исключительно на основе интернет-опроса представителей академического и научного сообщества, компаний-работодателей, а также студентов и выпускников за 2016–2018 годы. Количество респондентов превысило 60000 человек. Институты ранжировались по нескольким рейтинговым параметрам: условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями, уровень научно-исследовательской деятельности. В сфере «Технические науки, инжиниринг и технологии» респондентами было отмечено активное вовлечение студентов в научные исследования. Согласно исследованию, в вузах из ТОП-10 рейтинга доля вовлеченных НИОКР студентов в 3,6 раза выше, чем в других университетах из рейтинга 100 лучших вузов RAEX. Также в университетах, входящих в эту группу, высокая доля НИОКР.