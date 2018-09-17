Болгария выдает россиянам каждую восьмую визу бесплатно

Всего же за период с 1 января по 13 сентября 2018 года выдано около 170 тыс. виз, сообщает издание Русская Болгария со ссылкой на министра иностранных дел страны Екатерину Захариеву.

По ее словам, для всех российских участников культурных мероприятий в Болгарии визы выдаются бесплатно, если они отвечают необходимым условиям. Это относится и к посещениям с учебной целью.

Меж тем власти Болгарии рассчитывают увеличить турпоток в страну. В Министерстве туризма уже заявили, что в нынешнем летнем сезоне 2018 года число путешественников в балканской стране должно на 5% превысить прошлогодние показатели. При этом россияне входят в пятёрку самых активных гостей Болгарии.