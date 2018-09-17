Турпоток из России в Анталью в январе-августе вырос на 24% — до 3,4 млн человек

Число посетивших турецкую Анталью россиян в январе-августе 2018 г. выросло на 24% — до 3,4 млн человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«За период с января по август 2018 г. в Анталье уже побывало почти 9,2 млн иностранных туристов, что составляет 87% от суммарного туристического трафика за весь 2017 г. Российский рынок остается безоговорочным лидером въездного туризма Антальи: на его долю приходится 38,45% всего зарубежного турпотока. За первые восемь месяцев на анатолийских пляжах отдохнуло 3 млн 367 тыс. 152 граждан РФ. Это на 24,03% больше, чем за тот же период прошлого года. Велика вероятность, что по итогам сентября российский рынок уже выйдет или даже превзойдет показатель за весь 2017 г. (3,8 млн туристов)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, по данным управления культуры и туризма Антальи, общее количество иностранных туристов за первые восемь месяцев по сравнению с тем же периодом 2017 г. выросло на 28,3%. В общей сложности курорт принял туристов из 180 стран. «Как и в случае общих для всей Турции результатов, вслед за Россией с показателем в 1,4 млн туристов (рост на 30,2% год к году) идет Германия, а „бронза“ у Украины (537,7 тыс. человек — 1,73%). Также в топ-5 въездных рынков Антальи вошли Великобритания (440 тыс., рост на 69%) и Нидерланды (почти 290 тыс. человек, рост на 47%), — добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в этом году в Анталье ожидают 14 млн зарубежных туристов, в том числе около 4,5-5 млн россиян.