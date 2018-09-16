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ЦИК: Второй тур выборов губернатора Приморья проходит спокойно
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ЦИК: Второй тур выборов губернатора Приморья проходит спокойно 

Российская Газета + ещё 113 22 часа назад
Фото: Российская Газета
В Центризбиркоме оценивают как спокойную обстановку, в которой проходит второй тур губернаторских выборов в Приморье.
"Обстановка на выборах спокойная. Голосование активное", — сказал РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко, курирующих в комиссии этот регион.
По его словам, на 15:00 местного времени (08.00 мск) в Приморье проголосовало 23,23% избирателей, или 340 тысяч 359 человек. Это выше, чем неделю назад, когда в это время явка по региону составляла 21,37%.
Напомним, по итогам Единого дня голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли врио губернатора Андрей Тарасенко и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравшие в первом туре соответственно 46,56% и 26,63% голосов.
Через неделю вторые туры губернаторских выборов пройдут еще в трех российских регионах — Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае.
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