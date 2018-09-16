ЦИК: Второй тур выборов губернатора Приморья проходит спокойно

Центризбиркоме оценивают как спокойную обстановку, в которой проходит второй тур губернаторских выборов в Приморье.

По его словам, на 15:00 местного времени (08.00 мск) в Приморье проголосовало 23,23% избирателей, или 340 тысяч 359 человек. Это выше, чем неделю назад, когда в это время явка по региону составляла 21,37%.

Напомним, по итогам Единого дня голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли врио губернатора Андрей Тарасенко и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко , набравшие в первом туре соответственно 46,56% и 26,63% голосов.

Через неделю вторые туры губернаторских выборов пройдут еще в трех российских регионах — Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае.