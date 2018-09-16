В какие приметы верят туристы — россияне

У россиян-путешественников есть свои особые приметы, и главная из них — присесть на дорожку перед выходом из дома до поездки. Об исследовании сообщило РИА Новости . В опросе участвовали три тысячи человек, которые поделились отношением к таким приметам, как присесть на дорожку, бросать монеты в фонтан, посмотреть в зеркало, если пришлось вернуться домой.

Самой популярной приметой оказалась «присесть на дорожку» перед выходом из дома. Это делают 75 процентов респондентов. Монетку в воду — не в фонтан, так в море или какой-либо водоем — бросают 58 процентов участников опроса. 54 процента участников исследования — туристы — обязательно посмотрят на себя в зеркало, если вышли из дома, но что-то забыли и пришлось вернуться.

Но далеко не все путешественники верят в приметы.