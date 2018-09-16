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В какие приметы верят туристы — россияне
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В какие приметы верят туристы — россияне 

Аргументы Недели + ещё 2 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
У россиян-путешественников есть свои особые приметы, и главная из них — присесть на дорожку перед выходом из дома до поездки. Об исследовании сообщило РИА Новости. В опросе участвовали три тысячи человек, которые поделились отношением к таким приметам, как присесть на дорожку, бросать монеты в фонтан, посмотреть в зеркало, если пришлось вернуться домой.
Самой популярной приметой оказалась «присесть на дорожку» перед выходом из дома. Это делают 75 процентов респондентов. Монетку в воду — не в фонтан, так в море или какой-либо водоем — бросают 58 процентов участников опроса. 54 процента участников исследования — туристы — обязательно посмотрят на себя в зеркало, если вышли из дома, но что-то забыли и пришлось вернуться.
Но далеко не все путешественники верят в приметы.
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