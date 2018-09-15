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Назван самый выгодный месяц для путешествий
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Назван самый выгодный месяц для путешествий 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал, в какие месяцы можно приобрести авиабилет дешевле всего. Об этом сообщает РИА Новости.
Оказалось, что самое выгодное время для бронирования авиабилетов — март. В этот период авиабилет туда-обратно в среднем обходится в 24 135 рублей. Вторую позицию занял февраль, в этом месяце перелет будет стоить 24 278 рублей. Третью — октябрь (24 989 рублей).
Также выяснилось, что летом перелеты стоят дороже всего, однако не по всем направлениям. Так, например, авиабилеты в Чехию стоят дороже всего в декабре и январе, зато на них можно сэкономить в феврале и ноябре, а для путешествия в Германию лучше выбрать март или октябрь.
В сентябре специалисты компании Ostrovok.ru провели исследование по итогам летнего сезона 2018 года и выяснили, что большинство россиян предпочли поездки по России путешествиям за границу. Согласно полученным данным, более половины бронирований жилья (55 процентов) с 1 июня по 31 августа текущего года пришлось на российские направления.
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