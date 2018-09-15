Назван самый выгодный месяц для путешествий

Онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал, в какие месяцы можно приобрести авиабилет дешевле всего. Об этом сообщает РИА Новости.

Оказалось, что самое выгодное время для бронирования авиабилетов — март. В этот период авиабилет туда-обратно в среднем обходится в 24 135 рублей. Вторую позицию занял февраль, в этом месяце перелет будет стоить 24 278 рублей. Третью — октябрь (24 989 рублей).

Также выяснилось, что летом перелеты стоят дороже всего, однако не по всем направлениям. Так, например, авиабилеты в Чехию стоят дороже всего в декабре и январе, зато на них можно сэкономить в феврале и ноябре, а для путешествия в Германию лучше выбрать март или октябрь.

В сентябре специалисты компании Ostrovok.ru провели исследование по итогам летнего сезона 2018 года и выяснили, что большинство россиян предпочли поездки по России путешествиям за границу. Согласно полученным данным, более половины бронирований жилья (55 процентов) с 1 июня по 31 августа текущего года пришлось на российские направления.