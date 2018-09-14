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Россияне летом чаще выбирали бюджетные направления для отдыха
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Россияне летом чаще выбирали бюджетные направления для отдыха 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Летом 2018 года россияне чаще выбирали бюджетные направления для отдыха по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице— президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
"Люди, несмотря на экономические сложности, не отказались от отдыха. Да, туры стали короче, люди выбирают более бюджетные направления. Общий объем позитивный по внутреннему рынку, нужно понимать, что большинство туристов — самостоятельные, которые поехали на машинах. Это отдых бюджетного уровня", — заявил он, передает ТАСС.
В целом, по его словам, «происходит позитивная тенденция, которая видна и по авиаперевозкам, по росту объемов».
Ранее сообщалось, что россияне выкупили около 60% путевок на пляжные курорты в осенний период. Об этом рассказали в национальном туристическом союзе. Причем не испугал путешественников и резкий рост курса валют. Однако теперь на рынке образовался дефицит горящих туров — спонтанные поездки обойдутся на много дороже, чем запланированный отдых.
Что касается зимнего отдыха, то лидером по бронированию у российских туристов остается Тайланд. Далее в рейтинге самых популярных направлений для зимнего отдыха располагаются ОАЭ и Вьетнам.
Прогнозы на рост турпотока уже заложены в полетных программах туроператоров. Почти у всех ведущих туроператоров они заявлены в объемах выше, чем годом ранее.
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