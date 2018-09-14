Американские автопроизводители наиболее сильно пострадали от торговой войны

Москва , 14 сентября — «Вести. Экономика». Американские автопроизводители в Китае испытывают наибольшее негативное влияние от торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные опроса, проведенного американскими торговыми палатами в Пекине и Шанхае — AmCham China и AmCham Shanghai.

Фото: EPA-EFE/ALEKSANDAR PLAVECSKI

В июле Китай повысил пошлины на импорт американских автомобилей до 40% всего через несколько дней после широкого сокращения пошлин на автомобили и запчасти иностранного производства с 25% до 15%.

Обе страны этим летом ввели взаимные пошлины на товары стоимостью по $50 млрд Транспортные средства и запчасти фигурировали в обоих списках. Кроме того, планируется введение дополнительных тарифов.

Первоначальный раунд американских тарифов затронул 80,5% респондентов в автомобильной отрасли, и 75% заявили, что китайские пошлины ударили по их бизнесу.

В целом, как сообщили «Вести. Экономика», опрос показал, что пошлины США и Китая уже влияют на бизнес-операции более 60% всех опрошенных американских компаний.

Несколько фирм также отметили, что введение дополнительных пошлин на китайские товары на $200 млрд нанесет еще больший урон их бизнесу. 70% участников опроса признали, что в случае если Китай в ответ введет пошлины на американские товары на аналогичную сумму, их бизнес серьезно пострадает.

Пошлины США и Китая снижают прибыль и увеличивают производственные издержки более чем 60% респондентов в автомобильной промышленности, показал опрос.

На этом фоне четверть респондентов в автомобильной отрасли заявили, что перемещают китайское производство в Юго-Восточную Азию.

Опрос более 430 компаний — членов AmCham China и AmCham Shanghai, в том числе 36 компаний в автомобильной и транспортной сфере, был проведен в период с 29 августа по 5 сентября.

Среди членов AmCham China — местные отделения General Motors Ford , BMW, Goodyear и Harley-Davidson, сообщается на сайте торговой палаты. AmCham Shanghai публично не раскрывает информацию о своих членах.