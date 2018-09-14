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Власти Эдинбурга рассказали о перспективах введения налога для туристов
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Власти Эдинбурга рассказали о перспективах введения налога для туристов 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Шотландское правительство на данный момент обсуждает возможность введения в Эдинбурге туристического налога, передает «Интерфакс» с ссылкой сообщает газета The Scotsman. В рамках предложения был проведен опрос туристов среди гостей города. По результатам опроса, проведенного среди туристов летом в разгар сезона, отмечается, что почти все путешественники не откажутся от поездок в Эдинбург при введении туристического сбора в размере 1 фунта за сутки. Еще почти 80% продолжат посещать города даже при условии, если налог будет в четыре раза больше. Что касается местного населения, более половины поддерживают налог. Больше всего недовольных инициативой оказалось среди путешественников из Великобритании.
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