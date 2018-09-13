Новый американский генконсул в РФ Майкл Йодер сообщил, что Соединенный Штаты заинтересованы в посещении россиянами их страны.
«Отношения между США и Россией крайне важны. Не только отношения на уровне правительств, но и отношения между жителями двух стран. Мы заинтересованы в том, чтобы россияне могли приехать к нам, познакомиться с нами лично и составить о нас свое личное мнение. Мы сделаем все возможное, чтобы российские граждане могли посещать США», — заявил Йодер на видеозаписи, опубликованной в его Instagram.
Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что американские спецслужбы охотятся за гражданами РФ в США и за рубежом. Заявление дипломата было связано с задержанием в США российской гражданки Марии Бутиной.