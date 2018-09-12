Туристы назвали стоимость тура ключевым фактором при планировании отдыха 

Стоимость тура признана важнейшим критерием у туристов при выборе направления для отдыха, этот фактор отметили 42,1% из 6000 опрошенных путешественников, пишет «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу туроператора «Библио-Глобус». Сотрудники туроператора провели опрос, в котором более 6000 туристов рассказали о своих приоритетах при планировании отдыха. Более трети респондентов отметили стоимость тура в качестве важного фактора. Также российские путешественники обращают внимание на наличие моря в стране, безопасную обстановку и положительные отзывы в интернете. Помимо этого, часть опрошенных упомянули отсутствие визового режима с Россией и продолжительность перелета.