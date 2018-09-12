Ещё
Туристы назвали стоимость тура ключевым фактором при планировании отдыха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Отравитель" Скрипаля ответил на призыв Путина
"Отравитель" Скрипаля ответил на призыв Путина

Туристы назвали стоимость тура ключевым фактором при планировании отдыха 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Стоимость тура признана важнейшим критерием у туристов при выборе направления для отдыха, этот фактор отметили 42,1% из 6000 опрошенных путешественников, пишет «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу туроператора «Библио-Глобус». Сотрудники туроператора провели опрос, в котором более 6000 туристов рассказали о своих приоритетах при планировании отдыха. Более трети респондентов отметили стоимость тура в качестве важного фактора. Также российские путешественники обращают внимание на наличие моря в стране, безопасную обстановку и положительные отзывы в интернете. Помимо этого, часть опрошенных упомянули отсутствие визового режима с Россией и продолжительность перелета.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Процедура выбора глав регионов в России стартовала Таинственные следы обнаружены на дне Тихого океана Завод Крымский титан приостановил деятельность после химического выброса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказала Путину469
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева138
Киев выразил протест Москве15
Норкин взбесил россиян
«Отравитель Скрипаля» ответил на призыв Путина22
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:52
«Отравитель Скрипаля» ответил на призыв Путина
Общество Политика
04:50
Киев выразил протест Москве
В мире Украина
13:34
Япония отказала Путину
Политика Азия
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение