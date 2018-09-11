Россия оказалась популярнее заграницы 

Специалисты компании Ostrovok.ru провели исследование по итогам летнего сезона и выяснили, что большинство россиян предпочли поездки внутри страны путешествиям за границу. Об этом сообщает «Лента.ру». На первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — курортный город Сочи. В числе зарубежных городов самыми востребованными названы Париж, Барселона и Ницца. Специалисты также выяснили, что стоимость жилья за ночь в летний сезон увеличилась практически по всем типам размещений как на международных, так и на внутренних направлениях. Основным фактором, повлиявшим на изменение цены за границей, стало колебание курса валют. Внутри России рост стоимости аналитики связали с выросшим спросом в городах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.