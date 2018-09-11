Расходы российских туристов на зарубежные гостиницы выросли на 9%

Расходы российских туристов на размещение за рубежом в 2018 году составили в среднем 7920 рублей за одну ночь, увеличившись с прошлого года на 9%, сообщает OneTwoTrip со ссылкой на собственное исследование.

При этом средняя стоимость ночи в хостеле для россиян выросла на 11%, до 2180 рублей, в апартаментах — на 7,4%, до 6 тысяч рублей.

Средняя стоимость ночи в гостинице выросла на 9,3%, до 8,56 тыс. рублей. В пятизвездочном отеле — на 6,2%, до 16,22 тыс. рублей, в четырехзвездочном — на 8,8% до 8,71 тыс. рублей. Значительнее всего выросла средняя стоимость ночи в гостинице с двумя и тремя звездами — на 12,4% (до 4,62 тыс. рублей) и на 12,3% (до 5,79 тыс. рублей) соответственно.

«На фоне удорожания стоимости проживания за границей для соотечественников растет привлекательность внутренних туристических объектов размещения. Средняя стоимость ночи проживания в России по итогам января — августа составила 4 060 рублей (почти в два раза меньше, чем за границей). При этом по сравнению с прошлым годом показатель вырос всего на 1,5%. Отметим, что при сравнении стоимость проживания в России не учитывался период проведения чемпионата мира по футболу», — отметили в OneTwoTrip.