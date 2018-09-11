Казань обошла Москву в рейтинге городов для осенних путешествий 

Казань вошла в пятерку популярных городов России для путешествий на осенние выходные. Казань заняла четвертую строчку, неожиданно обогнав Москву.
На жилье в Казани туристы тратят в среднем 2 500 рублей в сутки, пишет tvil.ru. Для сравнения: в Москве — 2 900 рублей, в Санкт-Петербурге — 2 700 рублей.
В дни ЧМ-2018 в Казани провели опрос среди туристов. 75% респондентов поставили городу 10 баллов из 10. Если учесть тех, кто поставил 8-9 баллов, то довольных было 95%.
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