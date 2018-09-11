Самые высокие темпы инфляции отмечены в Центральном федеральном округе

Общая накопленная с начала года инфляция по итогам июня составила в среднем по России 2,1 процента. Максимальный показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе — 3,6 процента. Накопленная с начала года инфляция в Дальневосточном федеральном округе при этом была одной из самых низких — 1,5 процента. Максимальным (2,5 процента) показатель стал в Центральном федеральном округе (лидер — Курская область с 3,2 процента). В Северо-Кавказском федеральном округе цены с начала года к июлю выросли на 1,4 процента, это самый низкий показатель по стране. Среди регионов минимальный рост цен отмечен в Ненецком автономном округе — только 0,1 процента.

У региональных показателей инфляции сильно ниже среднего обычно две причины. Нередко цены растут слабо из-за невысокого уровня покупательской способности населения, что объясняет традиционно низкую инфляцию на Северном Кавказе. В других случаях работает эффект базы — если раньше цены в регионе росли опережающими средние показатели темпами, то теперь они демонстрируют низкую динамику.

Фактор спроса работает и в обратную сторону, это хорошо заметно по инфляции в Москве (2,6 процента), Московской области (3,1 процента), Санкт-Петербурге (2,4 процента). Там инфляция за первое полугодие обогнала среднее значение из-за более высокой покупательской способности населения на фоне высоких доходов (больший процент населения покупает более дорогие товары).

Летом инфляция начала ускоряться. В июле динамика годового роста потребительских цен составила 2,5 процента, в августе выросла до 3,1 процента, говорится в данных Росстата . Баланс рисков смещен в сторону роста инфляции. Пока годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4 процентам, к цели Банка России . По его прогнозу, годовые темпы роста потребительских цен достигнут 3,5-4 процента в конце 2018 года и временно превысят в 2019 году четыре процента. При этом годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4 процентам в начале 2020 года, рассчитывают в Банке России.

0,1 процента составила инфляция с начала года в Ненецком АО. Это рекорд

При этом инфляция возвращается к цели чуть быстрее прогнозов, уточнила в начале сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина . Это происходит прежде всего из-за внешних факторов и динамики курса рубля. Также в августе выросли инфляционные ожидания населения — до 9,9 процента с 9,7 процента в июле. Если в начале лета они увеличивались практически только на фоне роста цен на бензин, то в августе на показатель помимо бензина влияли еще нисходящая динамика рубля и решение о повышении НДС. Выросла также склонность к потреблению, следует из опроса, проведенного по заказу Банка России.

Продовольствие

Куры начали дорожать За предыдущую неделю потребительские цены в целом по России не выросли. Нулевая инфляция. Но с начала года рост есть. И определились абсолютные лидеры — продукты, которые больше всех набрали или сбросили цены в этом году. Самый большой рывок цен показала капуста белокочанная — 71,3 процента! Следом идут пшено (28,7 процента), сахар (12,9) и куры (9,4 процента). Самый большой скачок вниз совершили огурцы — минус 63,9 процента. Тоже впечатляющие показатели у помидоров — минус 53 процента. Скромнее, но все-таки подешевели яйца (на 9,8 процента) и молоко (1,1 процента).