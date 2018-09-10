Сорок процентов авиапассажиров готовы доплачивать за питание на борту

МОСКВА , 10 сен — РИА Новости . Подавляющее большинство опрошенных — 72% — признались, что скучают по тому времени, когда пассажиров всех рейсов кормили горячей едой. Для них это была часть путешествия, сообщает OneTwoTrip.

При этом 40% опрошенных хотят вернуться к такому формату перелетов и проявляют интерес к возможности заказать питание за дополнительную плату. На вопрос «готовы ли вы доплачивать за горячее питание на борту», ответ «скорее да» дали 35% респондентов. Еще 5% настроены более решительно и ответили «однозначно да».

61% давших положительный ответ участников опроса готовы потратить на еду не более 300 рублей, еще 28% — не более 500 рублей.

Опрос показал, что интерес к платному питанию поддерживают два фактора.

Первый — неудовлетворенность пассажиров включенной в стоимость билетов едой. 77% респондентов характеризуют вкус предлагаемых авиакомпаниями бутербродов, сэндвичей и холодных закусок как «съедобно». 43% едят их только тогда, когда очень голодны, а 6% отказываются от них вне зависимости от обстоятельств.

Второй — желание перекусить во время полета. Более половины респондентов отметили, что едят в аэропорту. А 26%, зная, что в самолете не будет еды, всегда берут какой-нибудь перекус из дома.