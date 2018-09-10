Тройка районов-лидеров: кто голосовал активнее на выборах мэра

Озвучены показатели по явке избирателей.

Прошедшие 9 сентября выборы мэра столицы не оставили равнодушными около трети совершеннолетних жителей Москвы . Активнее всего голосовали в Молжаниновском районе — там свои голоса за кандидатов отдали 45,9 процента жителей. На втором месте по явке район Восточный, где на выборы пришли 42,05 процента горожан. А на третьем — Троицкий, где примерно столько же (41,98 процента) москвичей пришли на избирательные участки.

Активными были жители Старого Крюкова (41,5 процента), Косино-Ухтомского (41,18 процента), Матушкино (38,4 процента), района Савелки (38,22 процента), Сосенской (38,18 процента), Силино (37,34 процента), Новомосковского округа (36,34 процента), Текстильщиков (35,79 процента), Некрасовки (35,72 процента), Арбата (35,04).

В среднем явка по городу превысила 30 процентов и была достаточно ровной по всем столичным районам. Итоги обработки 100 процентов бюллетеней подведут в ближайшее время.