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Тройка районов-лидеров: кто голосовал активнее на выборах мэра
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Тройка районов-лидеров: кто голосовал активнее на выборах мэра 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Озвучены показатели по явке избирателей.
Прошедшие 9 сентября выборы мэра столицы не оставили равнодушными около трети совершеннолетних жителей Москвы. Активнее всего голосовали в Молжаниновском районе — там свои голоса за кандидатов отдали 45,9 процента жителей. На втором месте по явке район Восточный, где на выборы пришли 42,05 процента горожан. А на третьем — Троицкий, где примерно столько же (41,98 процента) москвичей пришли на избирательные участки.
Активными были жители Старого Крюкова (41,5 процента), Косино-Ухтомского (41,18 процента), Матушкино (38,4 процента), района Савелки (38,22 процента), Сосенской (38,18 процента), Силино (37,34 процента), Новомосковского округа (36,34 процента), Текстильщиков (35,79 процента), Некрасовки (35,72 процента), Арбата (35,04).
В среднем явка по городу превысила 30 процентов и была достаточно ровной по всем столичным районам. Итоги обработки 100 процентов бюллетеней подведут в ближайшее время.
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