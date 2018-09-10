Более 15,6 тысячи россиян проголосовали за рубежом на довыборах в Госдуму

"За рубежом проголосовали 15 625 человек, досрочно — 1091 человек", — сказал он.

По его словам, лидерами по голосованию россиян на этих выборах стали Молдова, Армения и Абхазия.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Выборы глав регионов России ИНЖЕКТ