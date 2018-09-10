Более 15,6 тысячи россиян проголосовали за рубежом на довыборах в Госдуму 

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Более 15,6 тысячи россиян проголосовали за рубежом на дополнительных выборах в Госдуму седьмого созыва по одномандатным округам, в том числе более 1 тысячи — досрочно, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев.
"За рубежом проголосовали 15 625 человек, досрочно — 1091 человек", — сказал он.
По его словам, лидерами по голосованию россиян на этих выборах стали Молдова, Армения и Абхазия.
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