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Великобритания пересмотрит визы сотен россиян
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Великобритания пересмотрит визы сотен россиян 

News.ru + ещё 4 48 минут назад
Фото: dp.ru
В Британском королевстве начали пересмотр инвестиционных виз россиян, выданных до 2015 года. Власти страны также хотят изменить порядок их получения.
«Некоторые из этих виз были выданы богатым россиянам. Мы не исключаем, что на пути получения статуса инвестора появятся новые изменения, чтобы гарантировать продолжение работы этой системы в национальных интересах», — приводит газета The Observer слова своего источника в МВД страны.
Речь идёт о более чем 700 виз категории Tier 1. Порог её получения составляет 200 тысяч фунтов. Обладатели такого документа получают право не только самим переехать в Великобританию, но и перевезти свою семью.
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