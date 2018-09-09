Лидеры фракций Госдумы отдали свои голоса на выборах в единый день голосования

«Приходите на выборы, не будьте равнодушными. От вашего выбора зависит, как будет развиваться наша страна, район», — призвал парламентарий. Он отметил, что на избирательном участке достаточно много людей, которые пришли поддержать своих кандидатов.

«Выборы очень важные, потому что практически все субъекты принимают в них участие», — сказал он. Руководитель фракции КПРФ призвал жителей России принимать активное участие в «этой исключительно важной для всех нас [избирательной] кампании». Геннадий Зюганов подчеркнул, что «выборы сегодня свободные и вольные».

«Выборы — это один из столпов демократии. Если он покосится — рухнет вся конструкция. Поэтому честные выборы — это лучшая прививка от революции», — уверен парламентарий.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отдал голос на выборах мэра Москвы. По его оценке, явка по стране на 12 часов дня «неплохая». Депутат обратил внимание на высокую активность избирателей на выборах в Омской и Кемеровской областях.

В целом, по его словам, грубых нарушений, таких, как принуждение к голосованию, не зафиксировано. «В Москве сегодня хорошая погода. Кто не успел проголосовать — все на выборы!», — призвал Сергей Миронов.

Ранее сегодня на выборах мэра Москвы проголосовал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин . Он отдал свой голос на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы, после чего пообщался на избирательном участке с наблюдателями. Председатель ГД поинтересовался, как проходит голосование. Наблюдатели сообщили, что никаких нарушений ими не зафиксировано.

Напомним, сегодня в 80 регионах России проходит единый день голосования. Состоятся более 4700 выборов и местных референдумов: пройдут дополнительные выборы семи депутатов Государственной Думы, а также будут избираться главы 22 регионов, депутаты 16 региональных законодательных собраний, главы муниципальных образований.