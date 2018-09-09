Раскрыто истинное отношении украинцев к Путину

Социологи рассказали о симпатиях украинцев к Путину

Каждый шестой житель Украины симпатизирует президенту России Владимиру Путину и выступает за восстановление связей с Москвой , об этом в эфире "Обозреватель-ТВ" заявил руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По словам Антиповича, согласно результатам соцопросов, примерно 16% украинцев имеют пророссийские настроения и положительно относятся к Путину. Данный факт, по его мнению, может привести к тому, что в Верховную раду пройдет пророссийская партия.

Как уточнил эксперт, в основном это население Донбасса, а также южные и восточные регионы страны.

Очередные президентские и парламентские выборы на Украине запланированы на весну и осень 2019 года.