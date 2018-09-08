Главные события ночи с 7 на 8 сентября 

Грузия экстрадировала в США подозреваемого в хакерстве россиянина, Люксовые иномарки стали чаще покупать в России, Жалобное письмо из СССР нашли рабочие во время строительных работ и другие актуальные и интересные события прошедшей ночи.
Люксовые иномарки стали чаще покупать в России.
Грузия экстрадировала в США подозреваемого в хакерстве россиянина.
Российский боксер Денис Лебедев одержал уверенную победу после долгого перерыва.
Жалобное письмо из СССР нашли рабочие во время строительных работ.
Военный лагерь XIX века нашли в Крыму.