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Только четыре процента путешественников не заходят в магазины Duty Free
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Только четыре процента путешественников не заходят в магазины Duty Free 

РИА Новости + ещё 1 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Посещение магазинов беспошлинной торговли — обязательный элемент зарубежных поездок для 71% путешественников, сообщает OneTwoTrip.
Еще 25% опрошенных сказали, что посещают Duty Free практически всегда, изредка делая исключения. О категорическом отсутствии интереса к магазинам беспошлинной торговли заявили только 4% участников опроса.
Когда туристы летят в отпуск, то чаще всего покупают алкоголь (45% ответов). На пути домой их предпочтения меняются, и самой популярной товарной категорией становится косметика и парфюмерия (42% ответов). Также в структуре предпочтений резко (с 2% до 9%) вырастает доля сувениров.
При этом 42% респондентов отметили, что стали реже заходить в Duty Free или совершать меньше покупок. Причины — выросшие цены и отсутствие разницы между стоимостью товаров в магазинах Duty Free и торговыми точками в городе (69% ответов). Стремление экономить — также важная причина отказа от покупок в магазинах беспошлинной торговли для 20% опрошенных. 9% сказали, что отказались от алкоголя, который ранее традиционно покупали в магазинах Duty Free.
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