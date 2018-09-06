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Россияне скупают билеты на Новый год
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Россияне скупают билеты на Новый год 

News.ru 7 часов назад
Россияне уже готовы к празднованию Нового года, несмотря на то, что до любимого праздника осталось почти четыре месяца. Более того, многие даже успели купить билеты, остальные уже их присматривают. Интересно, что большинство людей так или иначе спланировали долгожданный праздник, едва наступил сентябрь.
Согласно результатам опроса сервиса Туту.ру, 63% людей уже видят, как они будут отмечать Новый год. 49% опрошенных встретят 2019 год в родном городе, 7% респондентов купили или собираются приобрести билеты за границу, столько же пользователей — поедут на праздники по городам России. Кто-то навестит родственников и друзей, остальные просто поедут куда-нибудь как туристы.
Из трёх тысяч опрошенных 37% людей пока не задумывались о планах на Новый год, однако по всей видимости, после опроса и они озадачились этим вопросом.
В последнее время в России действительно наметилась тенденция на развитие внутреннего туризма. По данным исследований предыдущих лет, самыми популярными оказались авиаперелёты из Москвы в Сочи, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, а также Екатеринбург, Мурманск и Санкт-Петербург. Кстати, одним из самых популярных маршрутов стал почему-то рейс из Санкт-Петербурга в Сочи.
В рейтинге зарубежных поездок оказались Грузия, Молдавия и Германия. Что касается рейсов в Европу, то больше всего россияне облюбовали перелёты в Прагу, Вену и Мюнхен.
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