Россияне назвали самые острые проблемы общества

Для большинства россиян (72 процента) рост цен является наиболее острой проблемой общества. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром» * в конце августа в 136 населенных пунктах страны.

Согласно исследованию, 52 процента россиян тревожатся из-за бедности, еще 48 процентов беспокоятся из-за роста безработицы. Треть опрошенных убеждены, что самая острая проблема — в коррупции и взяточничестве, а на кризисные явления в экономике и расслоение общества указывают по 30 процентов россиян.

Еще 25 процентов граждан РФ обращают внимание на ухудшение состояния окружающей среды, 21 процент говорит о кризисе морали, культуры и нравственности.

Ранее опрос показал, что более половины россиян — 53 процента — готовы принять участие в мероприятиях против пенсионной реформы.

Новости общества: Сокращение числа жителей России сравнимо с населением крупных городов

* АНО «Левада-Центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.