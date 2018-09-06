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Россияне назвали самые острые проблемы общества
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Россияне назвали самые острые проблемы общества 

Свободная пресса + ещё 5 8 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Для большинства россиян (72 процента) рост цен является наиболее острой проблемой общества. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром» * в конце августа в 136 населенных пунктах страны.
Согласно исследованию, 52 процента россиян тревожатся из-за бедности, еще 48 процентов беспокоятся из-за роста безработицы. Треть опрошенных убеждены, что самая острая проблема — в коррупции и взяточничестве, а на кризисные явления в экономике и расслоение общества указывают по 30 процентов россиян.
Еще 25 процентов граждан РФ обращают внимание на ухудшение состояния окружающей среды, 21 процент говорит о кризисе морали, культуры и нравственности.
Ранее опрос показал, что более половины россиян — 53 процента — готовы принять участие в мероприятиях против пенсионной реформы.
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* АНО «Левада-Центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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