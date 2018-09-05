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ВЦИОМ: большинство россиян заметили улучшение экологической обстановки за девять лет
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ВЦИОМ: большинство россиян заметили улучшение экологической обстановки за девять лет 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал, что за девять лет большинство россиян заметили улучшение экологической обстановки в местах проживания.
Об этом рассказал в среду на Всероссийском экологическом форуме в Общественной палате (ОП) РФ глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Тех, кто оценивает экологическое положение в месте своего проживания как катастрофическое, было 9% в 2009 году, в 2018 году их количество составило 10%. Есть значительная группа тех, кто оценивает, что экологическая ситуация скорее неблагополучная — таких составляло почти половину опрошенных в 2009 году — 47%, в 2018 году — 27%", — сказал Федоров.
По его словам, растет доля тех, кто полагает, что обстановка в местах их проживания в целом благополучная — с 7% до 23% [с 2009 по 2018 годы], а доля тех, кто считает, что ситуация скорее благополучная, выросла с 32% в 2009 году до 38% в 2018 году. «В общем и целом можно фиксировать, что большинство россиян полагают, что обстановка в местах их проживания скорее благополучная, и эта группа не сокращается, а растет», — подчеркнул Федоров.
Глава ВЦИОМ отметил, что среди экологических проблем респонденты в местах их проживания ставят на первое место загрязнение воздуха (17%), на второе место — проблемы с переработкой мусора (15%), на третье место — загрязнение рек и озер (10%).
Кроме того, добавил Федоров, с 28% в 2010 году до 8% в 2018 году снизилась доля тех, кто считает, что за состояние экологии должны нести ответственность федеральные власти. «В 2010 году 23% считали, что местная власть должна нести ответственность за состояние экологии, а сегодня уже 29%. То, что должна [ответственность] нести власть региона, в 2010 году считали 14%, в 2018 году — 23%», — добавил Федоров.
Согласно приведенным главой ВЦИОМ данным, 9% опрошенных в 2018 году считают, что власти делают много для решения проблем экологии, 38% респондентов видят результаты этой деятельности, но не считают их значительными, 28% граждан практически не видят результатов, 12% россиян считают, что проблемы только усугубляются.
Об опросах ВЦИОМ
Данные были получены в рамках нескольких опросов по методике «Экспресс» и «ВЦИОМ-Спутник», которые проводились с 2009 по 2018 годы. Погрешность измерения составляет 2,2-2,5% в 2017 и 2018 годах, в 2004-2016 годах — 3,5%. Опросы проводились при помощи личного интервью по месту жительства респондента или по телефону. В опросах принимало участие население в возрасте от 18 лет.
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