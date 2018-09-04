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Россияне стали чаще ездить за рубеж
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Россияне стали чаще ездить за рубеж 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В первом полугодии 2018 года россияне совершили 18,6 миллионов туристических поездок за границу, сообщает Росстат. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Значительная часть туристов — 82,4% отправилась в дальнее зарубежье, а 17,6% — в страны СНГ.
Чаще всего наши соотечественники ездили в Турцию (2,28 миллионов человек), Финляндию (1,56), Казахстан (1,28) и Китай (0,9).
Количество посещений ОАЭ выросло на 52%, Туниса — на 50%, Турции — на 40%, Грузии — на 25%, Италии — на 20%, а Таиланда — на 18%.
В Грецию, Китай и на Кипр российские туристы стали ездить меньше, чем годом ранее.
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