Эксперты составили рейтинг российских авиакомпаний с самыми вкусными обедами

Эксперты составили рейтинг авиакомпаний с самым вкусным бортпитанием. Список на основе результатов опроса составил сервис путешествий Tutu.ru.

Они проанализировал около 45 000 размещённых на сайте отзывов, которые пассажиры оставили после перелётов. Они указали самые «вкусные» российские авиакомпании.

"Главный вывод, к которому пришли аналитики после изучения мнений клиентов: пассажиры в полёте всегда хотят есть и будут рады перекусу даже во время коротких перелётов, а бутербродам люди радуются больше, чем сладостям", — пояснили в Tutu.ru.