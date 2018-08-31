С каждым годом в России изымают из оборота всё больше импортных продуктов

В 2007 году зарубежная продукция составляла всего 10% от общего объема брака, но уже по итогам 2017 года количество импортных товаров, изъятых из оборота достигло 35%, — сообщили в ведомстве.

Представители службы связывают это с утверждением в России более жестких, чем в международных стандартах стран Европы и Америки, нормативов по безопасности пищевой продукции, в частности, в отношении содержания антибиотиков, гормонов роста, нитратов, радионуклидов, а также ряда патогенных микроорганизмов в продуктах. Служба ежегодно исследует порядка 2 млн проб реализуемой в рознице пищевой продукции. В первой половине 2018 года было изъято 30,2 тыс. тонн товаров.

— В этом году доля проб импортной продукции, которая не соответствует обязательным требованиям по физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации, по-прежнему остается высокой, — сообщили в ведомстве. — Так, в первом полугодии 2018 года этот показатель в категории «молочная продукция» составил около 6%, а в категории «рыба и рыбные продукты» — свыше 20%.

Роспотребнадзор выступает против снижения отдельных показателей безопасности пищевой продукции и изменений правил маркировки, которые могут ввести потребителя в заблуждение. Последнее касается, например, отказа указывать срок годности на некоторых продуктах. При этом, увеличение доли импортной продукции в общем объеме изъятого, по мнению экспертов, вызвано борьбой с санкционными товарами, начатой летом 2014 года после введения запрета на ввоз ряда продуктов. Подробнее читайте в материале «Известий»: Роспотребнадзор стал браковать импортные продукты в три раза чаще