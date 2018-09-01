Ещё
Названы самые популярные марки среди легковых автомобилей в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые популярные марки среди легковых автомобилей в России 

RT на русском + ещё 18 30 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Наиболее распространённой маркой среди легковых автомобилей в России названа отечественная Lada, сообщает газета «Известия».
По оценке аналитического агентства «Автостат», на долю данного бренда приходится 13,88 млн машин — более 32% всех легковых автомобилей в стране.
Всего на 1 июля 2018 года насчитывалось почти 43 млн машин.
Второе место в списке занимает японская Toyota (3,82 млн), третье — Nissan (2,05 млн).
В первую десятку также попали Hyundai, Kia, Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford и Mitsubishi.
Ранее, как передавало URA.RU, была названа марка самого бюджетного автомобиля из продаваемых в России.
RT на русском: последние новости
В МВД заявили о снижении числа пропавших без вести россиян на 9,3% в 2018 году В Петербурге заявили о росте численности населения в 2018 году Эксперт оценил ситуацию с выдачей американских виз россиянам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о возвращении Донбасса369
Украина угрожает безопасности россиян45
Путин поведал о неприличном предложении на переговорах305
«Русские готовятся сражаться с США»143
Украина развязала войну против крымчан83
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире Другое
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение