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Эксперты назвали самые популярные марки легковых авто среди россиян
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Эксперты назвали самые популярные марки легковых авто среди россиян 

Свободная пресса + ещё 15 5 часов назад
Фото: Реальное время
Названы легковые автомобили, которые пользуются наибольшим спросом среди жителей России. Так, первое место рейтинга занимают машины марки LADA. В нашей стране насчитывается около 14 миллионов таких автомобилей.
На втором месте находится Toyota — около 3,82 млн авто. А на третьем — Nissan, их в России 2,05 млн экземпляров.
Кроме того в пятёрку самых массовых вошли Hyundai (1,95 млн машин) и KIA (1,78 млн). Также эксперты отметили любовь россиян к Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford и Mitsubishi, пишет Life.ru.
Ранее эксперты рассказали, какие машины предпочитают пожилые россияне. В лидерах оказались авто марок LADA, Toyota и Nissan. Были названы и конкретные модели — это LADA Classic, LADA Samara, Renault Logan, LADA Kalina и Toyota Corolla.
Автоновости: «АвтоВАЗ» обвиняют в демонстрации ненастоящей LADA 4×4 Vision
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