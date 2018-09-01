Эксперты назвали самые популярные марки легковых авто среди россиян

Названы легковые автомобили, которые пользуются наибольшим спросом среди жителей России . Так, первое место рейтинга занимают машины марки LADA. В нашей стране насчитывается около 14 миллионов таких автомобилей.

На втором месте находится Toyota — около 3,82 млн авто. А на третьем — Nissan, их в России 2,05 млн экземпляров.

Кроме того в пятёрку самых массовых вошли Hyundai (1,95 млн машин) и KIA (1,78 млн). Также эксперты отметили любовь россиян к Renault , Chevrolet, Volkswagen, Ford и Mitsubishi, пишет Life.ru.

Ранее эксперты рассказали, какие машины предпочитают пожилые россияне. В лидерах оказались авто марок LADA, Toyota и Nissan. Были названы и конкретные модели — это LADA Classic, LADA Samara, Renault Logan, LADA Kalina и Toyota Corolla.