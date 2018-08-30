Ещё
Средний размер пенсий в России увеличился на 3,4 процента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"С Медведевым что-то не так"
"С Медведевым что-то не так"

Средний размер пенсий в России увеличился на 3,4 процента 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
Фото: Вести Экономика
В июле нынешнего года средний размер назначенных пенсий составил 13 тысяч 345 рублей и по сравнению с июлем 2017 года, увеличившись на 3,4 процента. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении России за январь-июль 2018 года, опубликованном Росстатом.
В частности, в июле прошлого года средний размер пенсий в России составлял 12 тысяч 911 рублей.
По оценке Росстата, средний размер назначенных пенсий за период с января по июль нынешнего года составил 31,3% по отношению к среднему размеру начисленной заработной платы.
В 2018 году индексация пенсий неработающим пенсионерам прошла в январе и составила 3,7 процента (при инфляции в 2017 году в 2,5 процента). В следующем году индексация планируется также с 1 января на 7,05 процента, подтвердили ранее «РГ» в Пенсионном фонде России.
Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году должен составить 15,4 тысячи рублей. По планам правительства, к 2024 году средний размер пенсии планируется довести до 20 тысяч рублей в месяц.
Российская Газета: последние новости
Севастополь возглавил список городов с самой низкой безработицей ЦБ: Чаще всего вклады в России открывают пенсионеры Жители двух столиц потратили на отпуск менее 10 тысяч рублей на человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подсчитано наследство Кобзона179
Умер муж Матвиенко302
Названа причина смерти Кобзона44
Россия пообещала США устрашающие последствия из-за Сирии96
Украинцы поглумились над смертью Кобзона270
Видео
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:27
Украинцы поглумились над смертью Кобзона
Общество Украина
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение