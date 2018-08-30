Средний размер пенсий в России увеличился на 3,4 процента

В июле нынешнего года средний размер назначенных пенсий составил 13 тысяч 345 рублей и по сравнению с июлем 2017 года, увеличившись на 3,4 процента. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении России за январь-июль 2018 года, опубликованном Росстатом

В частности, в июле прошлого года средний размер пенсий в России составлял 12 тысяч 911 рублей.

По оценке Росстата, средний размер назначенных пенсий за период с января по июль нынешнего года составил 31,3% по отношению к среднему размеру начисленной заработной платы.

В 2018 году индексация пенсий неработающим пенсионерам прошла в январе и составила 3,7 процента (при инфляции в 2017 году в 2,5 процента). В следующем году индексация планируется также с 1 января на 7,05 процента, подтвердили ранее «РГ» в Пенсионном фонде России

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году должен составить 15,4 тысячи рублей. По планам правительства, к 2024 году средний размер пенсии планируется довести до 20 тысяч рублей в месяц.