Haaretz (Израиль): За последние годы сотни россиян подали прошение об убежище в Израиле

Из-за увеличения числа запросов, количество россиян, которым отказали во въезде в аэропорту Бен-Гуриона также возросло. Просители заявляют о политических преследованиях в их стране, однако, согласно Управлению народонаселения и миграции, эти люди руководствуются экономическими мотивами.

Число запросов на предоставление убежища в Израиле от россиян выросло за последние полгода в четыре раза по сравнению с количеством заявок за весь 2017 год, так сообщили «Гаарец» . С 2009 по 2012 годы не было получено ни одной заявки от российских граждан, а в последующие годы об убежище попросили считанные единицы, однако в 2016 году количество заявок значительно увеличилось и достигло 395. В 2017 году число прошений возросло до 635, а за первые шесть месяцев 2018 года — до 1344.

Из-за роста количества запросов, число россиян, которым отказали во въезде прямо в аэропорту Бен-Гуриона также увеличилось. Так, за первую половину 2018 года было отказано во въезде 2200 россиянам по сравнению с 1400 гражданами за весь 2017 год.

Согласно информации Управления, большинство просителей убежища утверждают, что сталкиваются с политическими преследованиями. Однако в Управлении отмечают, что за волной прошений об убежище стоят «посредники», которые привозят людей в Израиль, находят им работу и место для ночлега. Согласно информации Управления, «посредники» настойчиво предлагают людям подать прошение об убежище, чтобы их не выслали из Израиля.

«Мы зафиксировали новое явление, которое нас беспокоит — проблема запросов убежища от граждан России , которые приезжают по экономическим причинам, — рассказал «Гаарец» Йоси Эдельштейн, глава департамента по надзору за правоприменением и иностранными делами в Управлении народонаселения и миграции. — Экономическая ситуация в Израиле лучше, чем в странах Африки, Восточной Европы и даже некоторых государствах западной Европы. Огромная разница в зарплате мотивирует приезжать в Израиль на работу. Мы внимательнее следим за процедурой пересечения границы и отказываем во въезде тем, кого подозреваем в визите с не туристическими целями».

При этом за последние годы в Израиле зафиксировано похожее явление с ростом числа запросов на предоставление убежища от граждан Украины Грузии . Однако число таких заявок за последний год уменьшилось после того, как Управление народонаселения и миграции заявило об отмене упрощённой процедуры для таких заявок.

Россиянам, как и украинцам, и грузинам, не нужна виза для въезда в страну. В прошлом октябре вступило в силу новое постановление Управления народонаселения и миграции, которое позволяет отказать в получении политического убежища по упрощенной процедуре. Это произошло по причине роста числа заявок и после того, как Израиль признал Украину надежным государством, которому беспрепятственно можно возвращать граждан. Такое признание позволяет в ускоренном режиме отказывать в предоставлении убежища без тщательной проверки, которая занимает несколько месяцев. В феврале прошлого года вышло такое же постановление по Грузии.

Что касается просителей из России, Эдельштейн отмечает: «Если мы увидим, что ситуация ухудшается, мы выпустим такое же постановление, как по Украине и Грузии. Мы пока этого не сделали». В Управлении подчеркнули, что ускоренная процедура (отказа в убежище) для граждан Украины и Грузии была разработана в сотрудничестве с правительствами этих стран.