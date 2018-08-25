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Среди жертв пожара в отеле в Харбине нет россиян
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Среди жертв пожара в отеле в Харбине нет россиян 

РИА Новости + ещё 2 25 августа 2018
РИА НОВОСТИ. РОССИЯН СРЕДИ ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА В ОТЕЛЕ В ХАРБИНЕ В КНР, ГДЕ ПОГИБЛИ 18 ЧЕЛОВЕК, НЕТ — ГЕНКОНСУЛЬСТВО РФ
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